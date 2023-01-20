УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:21

В Свердловской области выявлено 210 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 января 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 567 тыс. 669 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 917. За сутки из больниц выписано 136 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 553 тыс. 523 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 164 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 924 тыс. 261 человек. За сутки зафиксирован 41 летальный случай (всего 394 тыс. 902), выздоровели 4 тыс. 876 человек (всего 21 млн 331 тыс. 320).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:42 В Свердловской области выявлено 192 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 192 новых случая заражения ...

20.01.2023 В Свердловской области выявлено 185 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 185 новых случаев заражения ...

16.01.2023 В Свердловской области выявлено 192 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 192 новых случая заражения ...

10.01.2023 В Свердловской области выявлено 103 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения ...

09.01.2023 В Свердловской области выявлено 80 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 80 новых случаев заражения ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах
Архив новостей
Январь 2023 (508)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18