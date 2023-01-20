В Свердловской области выявлено 210 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 января 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 567 тыс. 669 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 917. За сутки из больниц выписано 136 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 553 тыс. 523 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 164 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 924 тыс. 261 человек. За сутки зафиксирован 41 летальный случай (всего 394 тыс. 902), выздоровели 4 тыс. 876 человек (всего 21 млн 331 тыс. 320).