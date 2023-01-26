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Вчера, 14:42

В Свердловской области выявлено 273 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 273 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 января 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 568 тыс. 420 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 917. За сутки из больниц выписано 84 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 553 тыс. 863 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 979 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 944 тыс. 400 человек. За сутки зафиксировано 38 летальных случаев (всего 395 тыс. 022), выздоровел 3 тыс. 861 человек (всего 21 млн 343 тыс. 177).

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