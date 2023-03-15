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Вчера, 13:43

В Свердловской области выявлено 222 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 222 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 16 марта 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 583 тыс. 468 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 310 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 568 тыс. 731 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 13 тыс. 009 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 467 тыс. 942 человека. За сутки зафиксировано 38 летальных случаев (всего 396 тыс. 734), выздоровели 11 тыс. 360 человек (всего 21 млн 817 тыс. 461).

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