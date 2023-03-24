В Свердловской области выявлено 152 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 29 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 586 тыс. 173 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 202 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровел 572 тыс. 201 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 128 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 614 тыс. 774 человека. За сутки зафиксировано 33 летальных случая (всего 397 тыс. 179), выздоровели 12 тыс. 597 человек (всего 21 млн 970 тыс. 063).