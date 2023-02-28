В Свердловской области выявлен 261 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 261 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 31 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 586 тыс. 584 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 147 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 572 тыс. 629 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 12 тыс. 974 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 638 тыс. 498 человек. За сутки зафиксировано 34 летальных случая (всего 397 тыс. 245), выздоровели 11 тыс. 065 человек (всего 21 млн 993 тыс. 595).