В Свердловской области выявлено 140 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 3 апреля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 586 тыс. 895 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 88 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 573 тыс. 123 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 836 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 663 тыс. 962 человека. За сутки зафиксировано 34 летальных случая (всего 397 тыс. 346), выздоровели 7 тыс. 737 человек (всего 22 млн 025 тыс. 358).