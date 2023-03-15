УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:03

В Свердловской области выявлено 140 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 3 апреля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 586 тыс. 895 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 88 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 573 тыс. 123 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 836 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 663 тыс. 962 человека. За сутки зафиксировано 34 летальных случая (всего 397 тыс. 346), выздоровели 7 тыс. 737 человек (всего 22 млн 025 тыс. 358).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.03.2023 В Свердловской области выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 190 новых случаев заражения ...

07.03.2023 В Свердловской области выявлено 345 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 345 новых случаев заражения ...

01.03.2023 В Свердловской области выявлено 327 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 327 новых случаев заражения ...

10.02.2023 В Свердловской области выявлено 385 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 385 новых случаев заражения ...

08.02.2023 В Свердловской области выявлено 380 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 380 новых случаев заражения ...

Популярные новости
10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»
Архив новостей
Апрель 2023 (35)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18