В Свердловской области выявлено 136 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 7 апреля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 587 тыс. 466 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 247 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 573 тыс. 866 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 915 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 698 тыс. 025 человек. За сутки зафиксировано 38 летальных случаев (всего 397 тыс. 497), выздоровели 10 тыс. 685 человек (всего 22 млн 070 тыс. 993).