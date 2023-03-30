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В Свердловской области выявлено 152 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 5 апреля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 587 тыс. 188 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписан 261 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 573 тыс. 454 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 636 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 679 тыс. 739 человек. За сутки зафиксировано 36 летальных случаев (всего 397 тыс. 420), выздоровели 11 тыс. 807 человек (всего 22 млн 049 тыс. 429).

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