В Свердловской области выявлено 102 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 12 апреля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 588 тыс. 020 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписан 121 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 574 тыс. 364 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 282 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 734 тыс. 824 человека. За сутки зафиксировано 39 летальных случаев (всего 397 тыс. 681), выздоровели 11 тыс. 150 человек (всего 22 млн 116 тыс. 159).