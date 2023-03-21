В Свердловской области выявлено 150 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 586 тыс. 323 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписан 281 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 572 тыс. 482 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 10 тыс. 750 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 625 тыс. 524 человека. За сутки зафиксировано 32 летальных случая (всего 397 тыс. 211), выздоровели 12 тыс. 467 человек (всего 21 млн 982 тыс. 530).