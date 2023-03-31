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В Свердловской области выявлен 141 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 4 апреля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 587 тыс. 036 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 70 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 573 тыс. 193 человека.

В России за минувшие сутки был выявлен 7 тыс. 141 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 671 тыс. 103 человека. За сутки зафиксировано 38 летальных случаев (всего 397 тыс. 384), выздоровели 12 тыс. 264 человека (всего 22 млн 037 тыс. 622).

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