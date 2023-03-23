В Свердловской области выявлено 149 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 28 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 586 тыс. 021 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 147 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 571 тыс. 999 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 447 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 603 тыс. 646 человек. За сутки зафиксировано 37 летальных случаев (всего 397 тыс. 146), выздоровели 11 тыс. 013 человек (всего 21 млн 957 тыс. 466).