В Свердловской области выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 15 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 583 тыс. 246 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 939. За сутки из больниц выписано 258 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровел 568 тыс. 421 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 12 тыс. 046 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 454 тыс. 933 человека. За сутки зафиксировано 32 летальных случая (всего 396 тыс. 696), выздоровели 14 тыс. 089 человек (всего 21 млн 806 тыс. 101).