УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:44

В Свердловской области выявлено 143 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 14 марта 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 583 тыс. 056 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 939. За сутки из больниц выписан 161 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 568 тыс. 163 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 526 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 442 тыс. 887 человек. За сутки зафиксировано 44 летальных случая (всего 396 тыс. 664), выздоровели 12 тыс. 406 человек (всего 21 млн 792 тыс. 012).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:42 В Свердловской области выявлено 146 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев заражения ...

10.03.2023 В Свердловской области выявлено 209 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 209 новых случаев заражения ...

22.02.2023 В Свердловской области выявлено 426 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 426 новых случаев заражения ...

06.02.2023 В Свердловской области выявлено 370 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 370 новых случаев заражения ...

17.01.2023 В Свердловской области выявлено 194 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 194 новых случая заражения ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (305)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18