В Свердловской области выявлено 143 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 14 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 583 тыс. 056 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 939. За сутки из больниц выписан 161 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 568 тыс. 163 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 526 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 442 тыс. 887 человек. За сутки зафиксировано 44 летальных случая (всего 396 тыс. 664), выздоровели 12 тыс. 406 человек (всего 21 млн 792 тыс. 012).