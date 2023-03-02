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Вчера, 13:45

В Свердловской области выявлено 356 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 3 марта 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 580 тыс. 056 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 936. За сутки из больниц выписан 121 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 564 тыс. 970 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 14 тыс. 516 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 314 тыс. 520 человек. За сутки зафиксировано 40 летальных случаев (всего 396 тыс. 216), выздоровели 11 тыс. 512 человек (всего 21 млн 656 тыс. 858).

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