В Свердловской области выявлено 353 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 6 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 581 тыс. 183 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 936. За сутки из больниц выписано 113 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 565 тыс. 520 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 163 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 353 тыс. 291 человек. За сутки зафиксировано 38 летальных случаев (всего 396 тыс. 336), выздоровели 9 тыс. 166 человек (всего 21 млн 686 тыс. 422).