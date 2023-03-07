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В Свердловской области выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 290 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 9 марта 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 582 тыс. 157 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 936. За сутки из больниц выписано 469 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 566 тыс. 865 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 12 тыс. 496 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 388 тыс. 556 человек. За сутки зафиксировано 40 летальных случаев (всего 396 тыс. 463), выздоровели 12 тыс. 536 человек (всего 21 млн 729 тыс. 768).

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