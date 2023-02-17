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Вчера, 13:41

В Свердловской области выявлено 327 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 327 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 марта 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 579 тыс. 359 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 936. За сутки из больниц выписано 633 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 564 тыс. 208 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 13 тыс. 438 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 285 тыс. 908 человек. За сутки зафиксировано 37 летальных случаев (всего 396 тыс. 137), выздоровели 16 тыс. 557 человек (всего 21 млн 631 тыс. 409).

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