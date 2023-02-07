В Свердловской области выявлен 251 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 28 февраля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 579 тыс. 032 человека.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 936. За сутки из больниц выписано 279 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 563 тыс. 575 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 753 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 272 тыс. 470 человек. За сутки зафиксировано 35 летальных случаев (всего 396 тыс. 100), выздоровели 14 тыс. 365 человек (всего 21 млн 614 тыс. 852).