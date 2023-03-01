В Свердловской области выявлено 345 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 345 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 7 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 581 тыс. 528 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 936. За сутки из больниц выписано 358 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 565 тыс. 878 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 10 тыс. 449 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 363 тыс. 740 человек. За сутки зафиксировано 42 летальных случая (всего 396 тыс. 378), выздоровели 14 тыс. 373 человека (всего 21 млн 700 тыс. 795).