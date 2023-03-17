В Свердловской области выявлено 227 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 584 тыс. 663 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписан 231 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 569 тыс. 974 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 373 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 525 тыс. 882 человека. За сутки зафиксировано 34 летальных случая (всего 396 тыс. 899), выздоровели 13 тыс. 345 человек (всего 21 млн 873 тыс. 518).