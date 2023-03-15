В Свердловской области выявлено 225 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 585 тыс. 108 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 418 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 570 тыс. 766 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 12 тыс. 512 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 550 тыс. 395 человек. За сутки зафиксировано 36 летальных случаев (всего 396 тыс. 974), выздоровели 13 тыс. 759 человек (всего 21 млн 902 тыс. 407).