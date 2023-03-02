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В Свердловской области выявлено 220 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 марта 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 584 тыс. 883 человека.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 374 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 570 тыс. 348 человек.

В России за минувшие сутки был выявлен 12 тыс. 001 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 537 тыс. 883 человека. За сутки зафиксировано 39 летальных случаев (всего 396 тыс. 938), выздоровели 15 тыс. 130 человек (всего 21 млн 888 тыс. 648).

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