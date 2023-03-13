В Свердловской области выявлено 230 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 марта 2023 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 584 тыс. 436 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 206 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 569 тыс. 743 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 10 тыс. 310 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 516 тыс. 509 человек. За сутки зафиксирован 31 летальный случай (всего 396 тыс. 865), выздоровели 8 тыс. 593 человека (всего 21 млн 860 тыс. 173).
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