В Свердловской области выявлено 263 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 583 тыс. 731 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 941. За сутки из больниц выписано 182 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 568 тыс. 913 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 12 тыс. 915 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 480 тыс. 857 человек. За сутки зафиксировано 35 летальных случаев (всего 396 тыс. 769), выздоровели 12 тыс. 149 человек (всего 21 млн 829 тыс. 610).