УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:42

В Свердловской области выявлено 146 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 марта 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 582 тыс. 913 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 938. За сутки из больниц выписано 219 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 568 тыс. 002 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 10 тыс. 268 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 433 тыс. 361 человек. За сутки зафиксировано 34 летальных случая (всего 396 тыс. 620), выздоровели 9 тыс. 476 человек (всего 21 млн 779 тыс. 606).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.03.2023 В Свердловской области выявлено 209 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 209 новых случаев заражения ...

13.02.2023 В Свердловской области выявлено 399 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 399 новых случаев заражения ...

06.02.2023 В Свердловской области выявлено 370 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 370 новых случаев заражения ...

13.01.2023 В Свердловской области выявлено 248 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 248 новых случаев заражения ...

12.01.2023 В Свердловской области выявлено 198 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 198 новых случаев заражения ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (305)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18