В Свердловской области выявлено 146 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 582 тыс. 913 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 938. За сутки из больниц выписано 219 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 568 тыс. 002 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 10 тыс. 268 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 433 тыс. 361 человек. За сутки зафиксировано 34 летальных случая (всего 396 тыс. 620), выздоровели 9 тыс. 476 человек (всего 21 млн 779 тыс. 606).