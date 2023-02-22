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В Свердловской области выявлено 209 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 10 марта 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 582 тыс. 366 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 937. За сутки из больниц выписано 322 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 567 тыс. 187 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 10 тыс. 311 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 398 тыс. 867 человек. За сутки зафиксировано 44 летальных случая (всего 396 тыс. 507), выздоровели 14 тыс. 663 человека (всего 21 млн 744 тыс. 431).

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