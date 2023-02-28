В Свердловской области выявлен 341 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 341 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 марта 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 579 тыс. 700 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 936. За сутки из больниц выписан 641 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 564 тыс. 849 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 14 тыс. 096 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 300 тыс. 004 человека. За сутки зафиксировано 39 летальных случаев (всего 396 тыс. 176), выздоровели 13 тыс. 937 человек (всего 21 млн 645 тыс. 346).