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В Свердловской области выявлен 421 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 15 февраля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 574 тыс. 302 человека.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 928. За сутки из больниц выписано 433 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровел 558 тыс. 391 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 13 тыс. 436 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 106 тыс. 985 человек. За сутки зафиксировано 36 летальных случаев (всего 395 тыс. 652), выздоровел 12 тыс. 071 человек (всего 21 млн 461 тыс. 669).

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