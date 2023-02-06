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В Свердловской области выявлено 399 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 399 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 февраля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 573 тыс. 477 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 928. За сутки из больниц выписано 148 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 557 тыс. 799 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 006 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 083 тыс. 723 человека. За сутки зафиксировано 30 летальных случаев (всего 395 тыс. 581), выздоровели 6 тыс. 484 человека (всего 21 млн 439 тыс. 178).

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