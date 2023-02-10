В Свердловской области выявлено 404 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 14 февраля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 573 тыс. 881 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 928. За сутки из больниц выписано 159 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 557 тыс. 958 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 826 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 093 тыс. 549 человек. За сутки зафиксировано 35 летальных случаев (всего 395 тыс. 616), выздоровели 10 тыс. 420 человек (всего 21 млн 449 тыс. 598).