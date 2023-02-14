В Свердловской области выявили 432 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 432 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 16 февраля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 574 тыс. 734 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 928. За сутки из больниц выписано 645 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровело 559 тыс. 036 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 14 тыс. 740 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 121 тыс. 725 человек. За сутки зафиксировано 37 летальных случаев (всего 395 тыс. 689), выздоровели 11 тыс. 140 человек (всего 21 млн 472 тыс. 809).