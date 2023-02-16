В Свердловской области выявлено 434 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 февраля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 575 тыс. 168 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 928. За сутки из больниц выписано 476 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 559 тыс. 512 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 15 тыс. 359 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 137 тыс. 084 человека. За сутки зафиксировано 38 летальных случаев (всего 395 тыс. 727), выздоровели 11 тыс. 245 человек (всего 21 млн 484 тыс. 054).