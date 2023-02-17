В Свердловской области выявлено 434 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 февраля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 576 тыс. 918 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 933. За сутки из больниц выписано 522 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 560 тыс. 625 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 277 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 189 тыс. 988 человек. За сутки зафиксировано 38 летальных случаев (всего 395 тыс. 867), выздоровели 13 тыс. 994 человека (всего 21 млн 527 тыс. 201).