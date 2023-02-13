В Свердловской области выявлено 437 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 февраля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 576 тыс. 484 человека.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 931. За сутки из больниц выписано 152 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 560 тыс. 103 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 12 тыс. 076 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 178 тыс. 711 человек. За сутки зафиксировано 30 летальных случаев (всего 395 тыс. 829), выздоровели 8 тыс. 398 человек (всего 21 млн 513 тыс. 207).

