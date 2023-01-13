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В Свердловской области выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 329 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 февраля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 569 тыс. 364 человека.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 921. За сутки из больниц выписано 354 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 554 тыс. 682 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 287 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 967 тыс. 983 человека. За сутки зафиксировано 40 летальных случаев (всего 395 тыс. 148), выздоровел 6 тыс. 021 человек (всего 21 млн 362 тыс. 029).

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