В Свердловской области выявлено 380 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 8 февраля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 571 тыс. 545 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 925. За сутки из больниц выписано 394 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 556 тыс. 077 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 10 тыс. 389 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 022 тыс. 832 человека. За сутки зафиксировано 44 летальных случая (всего 395 тыс. 406), выздоровели 8 тыс. 104 человека (всего 21 млн 401 тыс. 443).