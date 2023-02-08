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В Свердловской области выявлено 385 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 10 февраля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 572 тыс. 313 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 926. За сутки из больниц выписано 390 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 556 тыс. 952 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 12 тыс. 392 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 047 тыс. 525 человек. За сутки зафиксировано 37 летальных случаев (всего 395 тыс. 484), выздоровели 7 тыс. 503 человека (всего 21 млн 417 тыс. 631).

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