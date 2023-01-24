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Вчера, 13:42

В Свердловской области выявлено 192 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 января 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 567 тыс. 459 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 915. За сутки из больниц выписано 132 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 553 тыс. 387 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 077 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 917 тыс. 097 человек. За сутки зафиксировано 40 летальных случаев (всего 394 тыс. 861), выздоровели 5 тыс. 270 человек (всего 21 млн 326 тыс. 444).

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