В Свердловской области выявлен 171 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 января 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 566 тыс. 908 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 915. За сутки из больниц выписано 70 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 552 тыс. 977 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 4 тыс. 719 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 898 тыс. 876 человек. За сутки зафиксирован 41 летальный случай (всего 394 тыс. 735), выздоровели 3 тыс. 640 человек (всего 21 млн 310 тыс. 166).