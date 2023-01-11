УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:20

В Свердловской области выявлен 181 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 января 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 566 тыс. 013 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 913. За сутки из больниц выписано 238 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 552 тыс. 187 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 478 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 870 тыс. 422 человека. За сутки зафиксировано 46 летальных случаев (всего 394 тыс. 529), выздоровели 5 тыс. 028 человек (всего 21 млн 288 тыс. 067).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.01.2023 В Свердловской области выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 165 новых случаев заражения ...

14.12.2022 В Свердловской области выявлен 371 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 371 новый случай заражения ...

11.11.2022 В Свердловской области выявлен 301 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 301 новый случай заражения ...

01.04.2022 В Свердловской области выявлен 801 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 801 новый случай заражения ...

22.12.2021 В Свердловской области выявлен 591 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 591 новый случай заражения ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (270)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18