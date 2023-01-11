В Свердловской области выявлен 181 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 января 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 566 тыс. 013 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 913. За сутки из больниц выписано 238 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 552 тыс. 187 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 478 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 870 тыс. 422 человека. За сутки зафиксировано 46 летальных случаев (всего 394 тыс. 529), выздоровели 5 тыс. 028 человек (всего 21 млн 288 тыс. 067).