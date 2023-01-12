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Вчера, 13:26

В Свердловской области выявлено 248 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 января 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 564 тыс. 979 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 910. За сутки из больниц выписано 214 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 551 тыс. 212 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 078 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 846 тыс. 722 человека. За сутки зафиксировано 47 летальных случаев (всего 394 тыс. 309), выздоровел 4 тыс. 271 человек (всего 21 млн 267 тыс. 545).

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