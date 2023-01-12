В Свердловской области выявлено 198 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 12 января 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 564 тыс. 731 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 909. За сутки из больниц выписано 213 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 550 тыс. 998 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 4 тыс. 675 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 841 тыс. 644 человека. За сутки зафиксировано 48 летальных случаев (всего 394 тыс. 262), выздоровел 4 тыс. 541 человек (всего 21 млн 263 тыс. 274).