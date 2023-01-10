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В Свердловской области выявлено 194 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 января 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 565 тыс. 832 человека.

Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 911. За сутки из больниц выписан 201 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 551 тыс. 949 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 4 тыс. 042 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 864 тыс. 944 человека. За сутки зафиксировано 45 летальных случаев (всего 394 тыс. 483), выздоровели 4 тыс. 933 человека (всего 21 млн 283 тыс. 039).

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