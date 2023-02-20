В Свердловской области выявлено 426 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 февраля 2023 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 577 тыс. 344 человека.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 934. За сутки из больниц выписано 517 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 561 тыс. 142 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 13 тыс. 954 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 203 тыс. 942 человека. За сутки зафиксировано 34 летальных случая (всего 395 тыс. 901), выздоровели 15 тыс. 408 человек (всего 21 млн 542 тыс. 609).