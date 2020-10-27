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Вчера, 15:46

Более 1,1 тыс. человек потребовалась помощь МЧС из-за метели на трассах в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Спасатели МЧС оказали помощь более 1,1 тыс. граждан, из-за метели оказавшихся в трудной ситуации на междугородних автодорогах. В пункты временного размещения помещен 481 человек. Из снежных заносов эвакуировано 244 автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, из-за непогоды на дорогах региона сохраняется сложная обстановка на трассах, возникают заторы.

«Для проведения спасательных мероприятий задействована группировка из 545 человек и 265 единиц техники. К месту прибыла аэромобильная группировка Главного управления и Уральского учебно-спасательного центра. Работы на трассах области продолжаются», — говорится в сообщении МЧС России.

Как ранее сообщал УрБК, для ликвидации последствий непогоды на энергообъектах Южного Урала «Россети Урал» стягивает в Челябинскую область дополнительные силы и средства. На помощь выдвинуты группировки филиала «Свердловэнерго», «Пермэнерго» и дочерней компании — «Россети Урал» — «Екатеринбург».

На Среднем Урале из-за низких температур губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал водителей отказаться от поездок на трассах.

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