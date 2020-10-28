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Вчера, 12:08

«Россети Урал» стянули в Челябинскую область дополнительные силы для ликвидации последствий непогоды

УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Для ликвидации последствий непогоды компания «Россети Урал» стягивает в Челябинскую область дополнительные силы и средства. На помощь выдвинуты группировки филиала «Свердловэнерго», «Пермэнерго» и дочерней компании — «Россети Урал» — «Екатеринбург».

Как сообщает группа по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго», дополнительные силы оснащены спецтехникой, резервными источниками электроснабжения, необходимыми материалами.

За сегодняшнюю ночь группировка сил и средств была значительно увеличена. В круглосуточном режиме последствия непогоды ликвидировали 83 аварийно-восстановительные бригады в составе 276 человек, оснащенных 95 единицами спецтехники.

Также на помощь энергетикам челябинского филиала «Россети Урал» направлены энергетики Южно-Уральского подразделения «Россети ФСК ЕЭС». Всего дополнительно на Южный Урал прибудет еще 75 человек.

«На 09.00 уральского времени ремонтные работы продолжаются на электросетевых объектах, обеспечивающих электроснабжение 126 населенных пунктов Челябинской области. Они расположены большей частью в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области. Также нарушения электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске», — говорится в сообщении.

Специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» продолжают работу в особом режиме. Ликвидация последствий стихии значительно затрудняется продолжающейся непогодой — шквалистым ветром до 25 м/с, метелью — и введенными ограничениями из-за снежных заносов по передвижению транспорта на региональных трассах.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефонам контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.

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