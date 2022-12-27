В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»

УрБК, Челябинск, 06.03.2023. Сегодня утром в связи с ухудшающимися погодными условиями на территории Челябинской области (осадки в виде снега и мокрого снега, временами с дождем, местами порывы ветра до 21 м/с) во всех подразделениях филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Установлен особый контроль за работой энергообъектов в зоне ответственности филиала. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях», — говорится в сообщении.



Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам области.



По словам специалистов, всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный), в мессенджере Telegram по номеру +7-912-29-01-220. На сайте электросетевой компании работает интернет-приемная. Кроме того, информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается на сайте компании «Россети Урал». Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму, всегда можно направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме.