Энергетики «Россети Урал» заново отстроят 6 км линий электропередачи после пожаров в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор провел оперативное совещание с руководителями производственных подразделений и филиалов компании. Главная тема обсуждения — произошедшие в Свердловской области пожары, сообщает пресс-служба компании.
Гендиректор поручил усилить контроль за работой всей инфраструктуры и принять дополнительные меры по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения населения и социальных объектов.
А. Пятигору также рассказали о ходе аварийно-восстановительных работ в наиболее пострадавшем от пожаров населенном пункте — поселке Сосьва. Сейчас там работают почти 30 энергетиков и 10 единиц техники. Используются резервные источники электроснабжения. По предварительной оценке, энергетикам в кратчайшие сроки предстоит фактически заново построить около 6 км линий электропередачи 0,4-6 кВ и восстановить семь трансформаторных подстанций. Бригады оснащены всем необходимым, чтобы завершить ремонтные работы в максимально сжатые сроки.
Помимо этого, глава компании оценил действия филиалов в условиях высокого уровня пожароопасности. Энергетики «Россети Урал» выполнили комплекс мер по подготовке к пожароопасному периоду. Произведены проверки электросетевых объектов на соответствие требованиям правил пожарной безопасности. Проверена работоспособность пожарных гидрантов и состояние подъездных дорог к источникам воды, укомплектованность энергообъектов и подразделений первичными средствами пожаротушения.
Кроме того, выполнена опашка по наружному периметру подстанций напряжением 35-110 кВ, расположенных в пожароопасных участках. Во всех производственных отделениях проведены противопожарные тренировки, а также совместные учения сотрудников электрических сетей и МЧС РФ. Реализуется комплексная программа замены провода на самонесущий изолированный провод. Ежегодно компания производит замену 300 км проводов старого поколения на новые.
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Специалисты подразделения «Россети Урал» в Екатеринбурге завершили комплекс мероприятий ...20.01.2022 Филиал «Россети Урал» — «Свердловэнерго» за 90 млн рублей выкупил электросетевые инфраструктуры Сысерти
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. По итогам открытого конкурса по продаже объектов электросетевого хозяйства, находящихся ...04.08.2021 Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» реконструировали участки распределительной инфраструктуры в Ревде
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2021. Энергетики Западных электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...28.04.2021 «Россети Урал» построят новую кабельно-воздушную линию в Белоярском районе Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Энергетики «Россети Урал» продолжают повышать надежность электроснабжения Белоярского ...18.08.2010 Энергетические компании Свердловской области предпринимают активные меры по охране электроустановок от пожаров
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2010. Компании электроэнергетического комплекса Свердловской области продолжают выполнение ...