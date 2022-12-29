Энергетики «Россети Урал» заново отстроят 6 км линий электропередачи после пожаров в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор провел оперативное совещание с руководителями производственных подразделений и филиалов компании. Главная тема обсуждения — произошедшие в Свердловской области пожары, сообщает пресс-служба компании.



Гендиректор поручил усилить контроль за работой всей инфраструктуры и принять дополнительные меры по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения населения и социальных объектов.



А. Пятигору также рассказали о ходе аварийно-восстановительных работ в наиболее пострадавшем от пожаров населенном пункте — поселке Сосьва. Сейчас там работают почти 30 энергетиков и 10 единиц техники. Используются резервные источники электроснабжения. По предварительной оценке, энергетикам в кратчайшие сроки предстоит фактически заново построить около 6 км линий электропередачи 0,4-6 кВ и восстановить семь трансформаторных подстанций. Бригады оснащены всем необходимым, чтобы завершить ремонтные работы в максимально сжатые сроки.



Помимо этого, глава компании оценил действия филиалов в условиях высокого уровня пожароопасности. Энергетики «Россети Урал» выполнили комплекс мер по подготовке к пожароопасному периоду. Произведены проверки электросетевых объектов на соответствие требованиям правил пожарной безопасности. Проверена работоспособность пожарных гидрантов и состояние подъездных дорог к источникам воды, укомплектованность энергообъектов и подразделений первичными средствами пожаротушения.



Кроме того, выполнена опашка по наружному периметру подстанций напряжением 35-110 кВ, расположенных в пожароопасных участках. Во всех производственных отделениях проведены противопожарные тренировки, а также совместные учения сотрудников электрических сетей и МЧС РФ. Реализуется комплексная программа замены провода на самонесущий изолированный провод. Ежегодно компания производит замену 300 км проводов старого поколения на новые.