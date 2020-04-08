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Вчера, 12:28

Свердловский губернатор призвал водителей отказаться от поездок из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал водителей отказаться от поездок на трассах в связи с непогодой. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

«Ситуация на дорогах при низкой температуре из-за сильного ветра резко ухудшилась. Помимо снегопадов, пусть и незначительных, возникла еще и низовая метель, на трассы вынесло весь снег, выпавший ранее. По прогнозам синоптиков, снежный буран, который обрушился на соседнюю Челябинскую область, не должен переместиться к нам. Однако прошу всех, пока погода окончательно не наладилась, быть особенно внимательными. Обращаюсь к водителям: по возможности откажитесь от поездок. Если вам все же нужно ехать, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении губернатора.

Помимо этого, Евгений Куйвашев отметил, что из-за шквалистого ветра в нескольких населенных пунктах региона накануне отключалось электричество.

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